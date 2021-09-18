Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» с минимальным счетом переиграл «Сочи»

19:36
Теги:

«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, которому ассистировал Пер Линдхольм.

Для «Сочи» это поражение стало шестым кряду в КХЛ.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Петров — 1 (Линдхольм), 48:00 — 1:0.

Вратари: Билялов — Третьяк (59:24).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (8+7+5) — 16 (5+8+3).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

18 сентября. Казань. Татнефть-Арена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Александр Емельяненко — Артем Тарасов: где смотреть прямую трансляцию боя
Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Дубль Буше принес «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Торпедо»
«Ахмат» — «Краснодар»: онлайн трансляция матча чемпионата России
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд