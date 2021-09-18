«Ак Барс» с минимальным счетом переиграл «Сочи»

«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, которому ассистировал Пер Линдхольм.

Для «Сочи» это поражение стало шестым кряду в КХЛ.

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«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Петров — 1 (Линдхольм), 48:00 — 1:0.

Вратари: Билялов — Третьяк (59:24).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (8+7+5) — 16 (5+8+3).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

18 сентября. Казань. Татнефть-Арена.