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Скабелка не смог договориться с «Барысом» о новом контракте и покинет клуб

10:20
Андрей Скабелка. Фото ХК «Барыс»
Андрей Скабелка. Фото ХК «Барыс»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка покинет казахстанский клуб, сообщается на официальном сайте команды.

49-летний специалист не смог прийти к соглашению о продлении контракта с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В прошедшем сезоне «Барыс» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, но из-за пандемии коронавируса снялся с розыгрыша турнира.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/barys-i-andrej-skabelka-ne-dogovorilis-o-novom-kontrakte/

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