Скабелка не смог договориться с «Барысом» о новом контракте и покинет клуб

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка покинет казахстанский клуб, сообщается на официальном сайте команды.

49-летний специалист не смог прийти к соглашению о продлении контракта с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В прошедшем сезоне «Барыс» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, но из-за пандемии коронавируса снялся с розыгрыша турнира.