Скабелка не смог договориться с «Барысом» о новом контракте и покинет клуб
10:20
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка покинет казахстанский клуб, сообщается на официальном сайте команды.
49-летний специалист не смог прийти к соглашению о продлении контракта с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.
В прошедшем сезоне «Барыс» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, но из-за пандемии коронавируса снялся с розыгрыша турнира.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/barys-i-andrej-skabelka-ne-dogovorilis-o-novom-kontrakte/