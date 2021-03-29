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Скабелка — о поражении от ЦСКА: «Это наша худшая игра в плей-офф»

29 марта 2021, 23:18
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в седьмом матче серии плей-офф КХЛ против ЦСКА (0:2, 3-4).

«Конечно, я разочарован этой игрой. Наверное, это наша худшая игра в плей-офф. Сегодня не получилось ЦСКА навязать борьбу и тот хоккей, который у нас получался в серии. Неплохо начали, но пропустив, поддались ажиотажу, когда все вокруг говорят, и мы это видим — кто первый забивает, тот выигрывает. У нас немного сломалась игра. Пытались вернуть ребят, но второй период у нас тоже не получился. В третьем то ли мы добавили или ЦСКА уже играл по счету, особо не лез. Конечно, я поблагодарю ребят за сезон, но именно по сегодняшней игре соперник был сильнее», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_lokomotiv_poslematchevaya_press_konferentsiya_29_03_2021/

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