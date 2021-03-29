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Никитин назвал игру голкипера Юханссона главным слагаемым победы в серии с «Локомотивом»

29 марта 2021, 23:15
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги седьмого матча серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:0, 4-3).

«Тяжелая серия. Мы выиграли, готовимся дальше. На установке перед матчем мы только некоторые тактические моменты скорректировали, что-то кардинально поменять было тяжело. Больше была психологическая работа, чтобы парни наслаждались седьмой игрой.

Если говорить об основных слагаемых успеха в этой серии, то, однозначно, это игра Ларса Юханссона. Он всегда давал нам шанс оставаться в игре и в серии. Помогли лидерские качества ребят, которые прошли подобные кубковые поединки и могут в нужные моменты сыграть ключевые вбрасывания. Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная. Просто сегодня все решилось. Я думаю, парни заслужили победу.

Почему вместо Блажиевского сыграл именно Попов? Артем получил повреждение на раскатке, доктора с ним работали весь первый период. А с Санькой мы уже работали над такими ситуациями во время предсезонки. В этом его преимущество — он разносторонний игрок, плюс у него много опыта. Ну и ребята молодчики — поддержали», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

В финале Западной конференции соперником армейцев, которые являются обладателями Кубка Гагарина-2019, станет петербургский СКА.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_lokomotiv_poslematchevaya_press_konferentsiya_29_03_2021/

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