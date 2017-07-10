СКА завершил комплектование команды

Член совета директоров СКА Александр Медведев подчеркнул, что клуб завершил комплектование команды перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС. Регулярный чемпионат стартует 21 августа матчем в Санкт-Петербурге между СКА и ЦСКА.
Ранее невские армейцы объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающем Ильей Ковальчуком. В нынешнее межсезонье состав красно-синих пополнили защитники Давид Рундблад, Владислав Гавриков, форварды Сергей Калинин, Данила Квартальнов и Максим Карпов. Клуб покинули нападающие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Александр Медведев (руководитель)
- Сергей Калинин
- Евгений Дадонов
- Вадим Шипачев
- Максим Карпов (хоккей)
- Данила Квартальнов
- Владислав Гавриков
- Давид Рундблад
sovmilitary
На этой неделе пока всё. На следующей продолжать комплектовать 8 и 9 пятерки.
13:39 10 июля
capitan76
Да, ладно!?!?!
13:36 10 июля