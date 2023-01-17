СКА выпустил ролик, посвященный 80-летней прорыве блокады Ленинграда

СКА выпустил ролик, посвященный 80-летней прорыве блокады Ленинграда.

«Играем в Ленинграде! В этом году наш город отмечает важную и памятную дату — 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. По уже хорошей традиции в январе мы проводим матчи в особой форме, выйдем в ней и сегодня на армейское дерби в Москве», — написала под видео пресс-служба клуба.

17 января СКА на выезде сыграет с ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

СКА лидирует в чемпионате с 84 баллами после 52 проведенных игр. ЦСКА идет следом, набрав на 13 очков меньше в 50 матчах.