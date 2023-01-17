СКА выпустил ролик, посвященный 80-летней прорыве блокады Ленинграда
СКА выпустил ролик, посвященный 80-летней прорыве блокады Ленинграда.
«Играем в Ленинграде! В этом году наш город отмечает важную и памятную дату — 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. По уже хорошей традиции в январе мы проводим матчи в особой форме, выйдем в ней и сегодня на армейское дерби в Москве», — написала под видео пресс-служба клуба.
17 января СКА на выезде сыграет с ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
СКА лидирует в чемпионате с 84 баллами после 52 проведенных игр. ЦСКА идет следом, набрав на 13 очков меньше в 50 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
Новости