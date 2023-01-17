Форвард «Трактора» Рыков надеется на выбор в первом или втором раунде драфта НХЛ
17-летний нападающий «Трактора» Александр Рыков в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2023.
— Надеюсь, что меня выберут в первом или во втором раунде драфта. Я на саму церемонию собираюсь. А в Америку могу поехать играть только через два года. Мне постоянно звонят скауты клубов НХЛ, но пока задают обычные вопросы: рост, вес, чем занимаются родители.
В 6 матчах КХЛ он провел 6 матчей и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».
В ВХЛ на его счету 20 матчей и 11 (4+7) очков.
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|Западная конференция
|И
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|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|52
|30
|22
|67
|5
|Динамо М
|51
|29
|22
|66
|6
|Витязь
|51
|24
|27
|56
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Динамо Мн
|52
|20
|32
|51
|9
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|52
|31
|21
|66
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
|Сал. Юлаев
|51
|27
|24
|63
|6
|Ак Барс
|51
|27
|24
|62
|7
|Адмирал
|52
|27
|25
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|51
|23
|28
|49
|10
|Барыс
|53
|22
|31
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
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20.01
21.01
22.01
|17.01
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
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