СКА всухую победил рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало СКА. Гости одержали победу со счетом 3:0.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 19 очков и продолжает лидировать в дивизионе Боброва.

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«Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Зуб — 2 (Кагарлицкий), 10:37 — 0:1. Дыбленко — 1 (Плотников, Лехтеря), 40:39 — 0:2. Кетов — 4 (Зуб, Земченок), 58:30 — 0:3.

Вратари: Макаров — Мельничук.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (3+12+8) — 30 (8+12+10).

Судьи: Бирин, Гофман.

30 сентября. Рига. «Арена Рига».

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