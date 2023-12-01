СКА встретится с «Витязем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 1 декабря, в пятницу. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния СКА — «Витязь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в видеоразделе. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (необходимо подключить платную подписку). Жители Санкт-Петербурга смогут следить за игрой на телеканале «78».

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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