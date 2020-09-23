СКА в ослабленном из-за коронавируса составе уступил «Сибири»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на выезде обыграла СКА (4:1).

Значительная часть основного состава команды из Санкт-Петербурга пропустила матч из-за положительного теста на коронавирус. Средний возраст игроков СКА в этом матче составил 20 лет и 263 дня — это новый рекорд КХЛ.

В составе хозяев отличился Иван Морозов. У гостей шайбы забрасывали Ефим Гуркин, Евгений Чесалин и Юусо Пуустинен, который сделал дубль.

«Сибирь» набрала семь очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. СКА лидирует на Западе — 13 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Гуркин — 2 (Шашков, Чесалин), 6:58 — 0:1. Морозов — 1 (буллит), 10:55 — 1:1. Чесалин — 1 (Шашков, Гуркин), 26:00 — 1:2. Пуустинен — 5, 37:45 — 1:3. Пуустинен — 6 (Руохомаа, Алексеев), 54:51 — 1:4.

Вратари: Бердин — Сятери.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 28 (4+15+9) — 23 (5+9+9).

Судьи: Васильев, Овчинников.

23 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6645 зрителей.