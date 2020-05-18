Бывший нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход из Магнитогорска в СКА.

— Почему вы остановились именно на питерском клубе?

— Я очень доволен, что СКА предложил мне контракт. Я с радостью согласился. Ведь это титулованный клуб с большими задачами. Думаю, что нам предстоит много работы, таким образом, мы сможем достичь цели. Меня устроили все условия, и я не стал раздумывать.

— Не было ли интереса со стороны родного Омска?

— Поначалу были разговоры, но потом все затихло — сошло на нет. Мне звонили пару раз, но переговоры вел мой агент. И я не вдавался в подробности. (Алена Гребенькова)