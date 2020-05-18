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«СКА — титулованный клуб с большими задачами». Форвард «Магнитки» объяснил, почему перешел в команду из Петербурга

20:51
Евгений Тимкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгений Тимкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход из Магнитогорска в СКА.

Евгений Тимкин.«В «Магнитке» понял, что не подхожу под новую концепцию клуба». Силовой форвард объяснил, почему перешел в СКА

— Почему вы остановились именно на питерском клубе?

— Я очень доволен, что СКА предложил мне контракт. Я с радостью согласился. Ведь это титулованный клуб с большими задачами. Думаю, что нам предстоит много работы, таким образом, мы сможем достичь цели. Меня устроили все условия, и я не стал раздумывать.

— Не было ли интереса со стороны родного Омска?

— Поначалу были разговоры, но потом все затихло — сошло на нет. Мне звонили пару раз, но переговоры вел мой агент. И я не вдавался в подробности. (Алена Гребенькова)

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