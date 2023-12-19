СКА разгромил «Сочи» 7:2, питерцы нанесли 66 бросков
СКА в домашнем матче разгромил «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 7:2.
У питерцев дубли оформили Михаил Воробьев и Марат Хайруллин. У гостей шайбы забросили Сергей Попов и Тимур Хафизов.
СКА нанес 66 бросков в створ ворот против 17 — у «Сочи». После первого периода счет был 33:1 в пользу хозяев.
СКА набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Питерский клуб уступает «Локомотиву» (53 очка и третье место) по дополнительным показателям.
«Сочи» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб с 32 очками занимает 10-е место в таблице «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 7:2 (1:0, 0:1, 6:1)
Голы: Хайруллин — 7 (Никишин, Глотов), 6:23 — 1:0. Попов — 8 (бол., Грэм, Тянулин), 30:50 — 1:1. Воробьев — 10 (Толчинский), 40:45 — 2:1. Рендулич — 16, 43:00 — 3:1. Хафизов — 7, 45:00 — 3:2. Хайруллин — 8, 46:00 — 4:2. Грицюк — 9, 50:00 — 5:2. Воробьев — 11, 53:00 — 6:2. Глотов — 9, 55:00 — 7:2.
Вратари: Маттссон — Третьяк.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 66 (33+15+18) — 17 (1+9+7).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
19 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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