СКА победил «Сочи», Гусев забросил в первом матче после возвращения

СКА обыграл «Сочи» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе хозяев забросил Никита Гусев, для которого эта игра стала первой после возвращения в клуб. Также у СКА отличились Андрей Педан, Степан Фальковский, Марат Хуснутдинов и Василий Глотов. У гостей забросили Никита Феоктистов и Андрей Алтыбармакян.

Никита Гусев набрал 2 (1+1) очка в матче и стал лучшим бомбардиром в истории СКА. Теперь на счету 30-летнего россиянина 371 (122+249) очков в 320 матчах за клуб.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 49 очками в 26 матчах, «Сочи» идет на последней, 11-й строчке с 9 очками в 23 играх. Сочинцы потерпели десятое поражение подряд, у команды из Петербурга восемь побед кряду.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Феоктистов — 4 (Попугаев), 4:28 — 0:1. Педан — 1, 17:56 — 1:1. Алтыбармакян — 4 (Гормли), 39:27 — 1:2. Фальковский — 4 (бол., Гусев, Пыленков), 41:51 — 2:2. Хуснутдинов — 3 (Ожиганов), 51:08 — 3:2. Гусев — 1 (бол., Пыленков), 52:30 — 4:2. Глотов — 4 (бол., Зыков, Хайруллин), 55:43 — 5:2.

Вратари: Самонов — Третьяк.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (12+9+19) — 28 (6+16+6).

Судьи: Оленин, Степучев.

2 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».