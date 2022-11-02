Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.

Форвард забросил и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», который стал для него первым после возвращения в клуб из Санкт-Петербурга.

Теперь на счету Гусева 371 (122+249) очков в 320 матчах за СКА — это лучший показатель в истории команды.