«Локомотив» в овертайме победил ЦСКА

«Локомотив» дома победил ЦСКА в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У армейцев две голевые передачи отдал Константин Окулов. По два очка набрали Владислав Каменев и Никита Нестеров. У ярославцев шайбы забросили Артур Каюмов, Александр Полунин и Рушан Рафиков (дубль).

Победный гол в овертайме забил Денис Алексеев.

«Локомотив» прервал серию из трех поражений. Ярославцы с 87 очками занимают третье место в таблице Западной конференции. ЦСКА с 71 очком — на 7-й строчке.

«Локомотив» гарантировал себе место в топ-4 таблицы «Запада» по итогам регулярного чемпионата в этом сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Полунин — 14 (Красковский, Сергеев), 2:16 — 1:0. Рафиков — 11 (бол., Никулин, Бут), 5:05 — 2:0. Григоренко — 18 (бол., Окулов, Нестеров), 18:27 — 2:1. Нестеров — 10 (Каменев), 19:43 — 2:2. Каюмов — 15 (бол., Березкин, Шалунов), 27:01 — 3:2. Дитц — 8 (Мамин), 39:07 — 3:3. Каменев — 14 (бол., Светлаков, Дитц), 52:24 — 3:4. Рафиков — 12 (мен., Каюмов), 59:32 — 4:4. Алексеев — 8, 63:50 — 5:4.

Вратари: Исаев (59:30 — 59:32) — Гамзин (60:00 — 60:38).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (13+8+9+0) — 38 (10+15+9+4).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

15 февраля. Ярославль. Арена-2000.