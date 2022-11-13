СКА продлил контракт с защитником Кирсановым

СКА подписал новый контракт с обладателем Кубка Харламова защитником Кириллом Кирсановым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года, сообщает сайт клуба.

Кирилл Кирсанов находится в системе СКА с 2019 года. Выступал за «СКА-1946» и «СКА-Неву». В КХЛ дебютировал 23 сентября 2020 года в матче СКА — «Сибирь». Дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Континентальной лиги. В общей сложности провел в КХЛ 60 матчей и набрал в них 8 (0+8) очков. В 2022 году вместе с командой «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова.

В составе сборной России стал победителем Еврохоккейтура в 2021 году. Победитель Кубка Глинки/Гретцки-2019, победитель Мирового Кубка Вызова-2018, участник молодежного чемпионата мира-2021.