СКА продлил контракт с защитником Кирсановым
СКА подписал новый контракт с обладателем Кубка Харламова защитником Кириллом Кирсановым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года, сообщает сайт клуба.
Кирилл Кирсанов находится в системе СКА с 2019 года. Выступал за «СКА-1946» и «СКА-Неву». В КХЛ дебютировал 23 сентября 2020 года в матче СКА — «Сибирь». Дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Континентальной лиги. В общей сложности провел в КХЛ 60 матчей и набрал в них 8 (0+8) очков. В 2022 году вместе с командой «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова.
В составе сборной России стал победителем Еврохоккейтура в 2021 году. Победитель Кубка Глинки/Гретцки-2019, победитель Мирового Кубка Вызова-2018, участник молодежного чемпионата мира-2021.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|ЦСКА
|28
|18
|10
|41
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|30
|13
|17
|28
|9
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
Результаты / календарь
4.11
5.11
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7.11
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9.11
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11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|14.11
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|14.11
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|14.11
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|14.11
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
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