СКА подтвердил обмен Налимова на Рыкова

Как сообщал «СЭ», СКА обменял вратаря Ивана Налимова в «Сочи». Взамен петербуржцы вернули себе права на защитника Егора Рыкова, который выступает в Северной Америке в системе «Рейнджерс», сообщает официальный сайт СКА.

Напомним, в июле 2019 года клубы произвели обмен, в результате которого Налимов перешел в СКА, а сочинцы получили права на вратаря Ивана Просветова. В нынешнем сезоне Налимов еще ни разу не выходил на площадку.

Рыков находился в системе СКА с 2013 года и является обладателем Кубка Гагарина в составе команды из Санкт-Петербурга.

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