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Сегодня, 17:34

СКА подписал новый контракт с нападающим Поляковым

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА подписал новый контракт с нападающим Николаем Поляковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года, сообщает сайт клуба.

22-летний Николай Поляков является воспитанником системы СКА.

В МХЛ нападающий дебютировал в сезоне-2017/18 в составе «СКА-Серебряных Львов», позднее выступал за «СКА-Варягов» и «СКА-1946». В декабре 2018 года сыграл первый матч за «СКА-Неву» в ВХЛ.

В основном составе СКА дебютировал 30 сентября 2020 года в матче против «Сибири». В данный момент на счету Полякова 6 матчей и один гол за армейцев в КХЛ.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-nikolaiem-poliakovym/
ХК СКА
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