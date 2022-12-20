СКА подписал новый контракт с нападающим Поляковым
СКА подписал новый контракт с нападающим Николаем Поляковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года, сообщает сайт клуба.
22-летний Николай Поляков является воспитанником системы СКА.
В МХЛ нападающий дебютировал в сезоне-2017/18 в составе «СКА-Серебряных Львов», позднее выступал за «СКА-Варягов» и «СКА-1946». В декабре 2018 года сыграл первый матч за «СКА-Неву» в ВХЛ.
В основном составе СКА дебютировал 30 сентября 2020 года в матче против «Сибири». В данный момент на счету Полякова 6 матчей и один гол за армейцев в КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|42
|34
|8
|71
|2
|Локомотив
|41
|25
|16
|56
|3
|ЦСКА
|39
|25
|14
|55
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|41
|18
|23
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|40
|14
|26
|38
|10
|Куньлунь
|42
|14
|28
|32
|11
|Сочи
|39
|5
|34
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|40
|28
|12
|59
|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
|Сибирь
|43
|24
|19
|51
|4
|Адмирал
|41
|23
|18
|51
|5
|Сал. Юлаев
|40
|21
|19
|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|40
|19
|21
|45
|8
|Барыс
|41
|18
|23
|39
|9
|Амур
|39
|16
|23
|38
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
|20.12
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
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