Нападающий минского «Динамо» Козун выведен из списка травмированных

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний канадский форвард не играл с 9 октября, когда вышел на лед в матче против «Торпедо».

В нынешнем регулярном сезоне Козун провел 15 игр, набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «-6».