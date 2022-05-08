СКА подписал четырехлетний контракт с Ожигановым

Как сообщал ранее «СЭ», защитник Игорь Ожиганов подписал новый контракт со СКА. Соглашение рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2026 года, информирует сайт клуба.

За три сезона в СКА Ожиганов успел войти в десятку самых результативных защитников команды в КХЛ. В 147 матчах на его счету 66 (18+48) очков при общем показателе полезности «+35».

29-летний игрок обороны также выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур», «Сибирь» и «Ак Барс».

Ожиганов — серебряный призер чемпионата России и дважды бронзовый призер чемпионата КХЛ в составе ЦСКА.