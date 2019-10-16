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СКА опроверг информацию об обмене Кагарлицкого

17:15
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СКА в Twitter опроверг информацию, что нападающий Дмитрий Кагарлицкий покинет клуб. Ранее появлялась информация, что нападающий может быть обменян в «Металлург» на нападающего Андрея Локтионова.

— Друзья, информация в СМИ об обмене нападающего Дмитрия Кагарлицкого — чушь собачья. Дмитрий — игрок СКА, не верьте слухам, — говорится в сообщении.

Напомним, что Кагарлицкий пропустил четыре последних матча своей команды, а всего провел в нынешнем сезоне 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Он перешел в СКА перед этим сезоном, заключив контракт на три года.

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