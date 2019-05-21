СКА объявил о переходе бронзового призера МЧМ Кочеткова

СКА на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера "Сочи" Петра Кочеткова. В обратном направлении проследовал вратарь Никита Богданов.

Петр Кочетков - в СКА!



СКА и "Сочи" произвели обмен: игроком южан становится голкипер Никита Богданов, в Петербург переезжает вратарь Петр Кочетков - бронзовый призер и лучший вратарь МЧМ.



Благодарим за игру Никиту, приветствуем Петра!



Подробнее: https://t.co/W5s3OL2hUX pic.twitter.com/bU9Ph0rZ5j – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 мая 2019 г.

Напомним, 19-летний Кочетков стал бронзовым призером Молодежного чемпионата мира-2019. Он был признан лучшим голкипером турнира.

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