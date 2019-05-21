СКА объявил о переходе бронзового призера МЧМ Кочеткова

СКА на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера "Сочи" Петра Кочеткова. В обратном направлении проследовал вратарь Никита Богданов.
Петр Кочетков - в СКА!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 мая 2019 г.
СКА и "Сочи" произвели обмен: игроком южан становится голкипер Никита Богданов, в Петербург переезжает вратарь Петр Кочетков - бронзовый призер и лучший вратарь МЧМ.
Благодарим за игру Никиту, приветствуем Петра!
Подробнее: https://t.co/W5s3OL2hUX pic.twitter.com/bU9Ph0rZ5j
Напомним, 19-летний Кочетков стал бронзовым призером Молодежного чемпионата мира-2019. Он был признан лучшим голкипером турнира.
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