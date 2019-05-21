18:16 | Хоккей — КХЛ

СКА объявил о переходе бронзового призера МЧМ Кочеткова

1
Обсудить

СКА на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера "Сочи" Петра Кочеткова. В обратном направлении проследовал вратарь Никита Богданов

Напомним, 19-летний Кочетков стал бронзовым призером Молодежного чемпионата мира-2019. Он был признан лучшим голкипером турнира. 

Все о КХЛ - здесь

 

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/pietr-kochietkov-v-ska/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ