СКА обменял Глотова в «Сочи» на Старкова
20:11
«Сочи» и СКА произвели обмен игроками. Южане отдают «армейцам» форварда Степана Старкова, получая взамен нападающего Василия Глотова, информирует официальный сайт сочинцев.
23-летний Василий Глотов в текущем сезоне провел два матча за СКА и не отметился результативными действиями. 21-летний Степан Старков отыграл один матч за «Сочи».
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