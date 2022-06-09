Защитник Сериков вернулся из «Чикаго Вулвз» в «Спартак»

«Спартак» подписал контракт с защитником Артемом Сериковым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с 21-летним россиянином носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

В сезоне-2020/21 защитник дебютировал за «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он набрал 5 (3+2) очков в 41 матче.

В прошедшем сезоне Сериков выступал за «Чикаго Вулвс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). На его счету 8 (2+6) баллов в 42 встречах.