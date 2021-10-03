СКА всухую обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

СКА обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Марченко и Данила Моисеев. Голкипер СКА Ларс Юханссон отразил 27 бросков и оформил свой третий шатаут в сезоне.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Марченко — 8 (буллит), 37:34 — 1:0. Моисеев — 2 (п.в.), 59:43 — 2:0.

Вратари: Юханссон — Туохимаа (58:35 — 59:43).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (9+5+14) — 27 (7+10+10).

Судьи: Акузовский, Ансонс.

3 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».