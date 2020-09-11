СКА нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Петербургский СКА на своем льду обыграл «Локомотив» (4:2), нанеся сопернику первое поражение в сезоне.

В начале второго периода подопечные Валерия Брагина повели 3:0 благодаря шайбам Андрея Кузьменко, Антона Бурдасова и Лукаса Бенгтссона, однако железнодорожники сумели сократить счет до минимума. Денис Алексеев еще во втором периоде забросил первым, а за три минуты до конца Никита Черепанов вернул интригу на площадку. Но в концовке команда Андрея Скабелки пошла рисковать, и получила в пустые ворота от Эмиля Галимова.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Кузьменко — 3 (бол., Ожиганов, Аалтонен), 4:11 — 1:0. Бурдасов — 4 (Вей), 8:34 — 2:0. Бенгтссон — 1 (Швец-Роговой, Белов), 24:06 — 3:0. Алексеев — 2 (Рафиков, Дарьин), 31:44 — 3:1. Черепанов — 1 (Петерссон, Ткачев), 57:10 — 3:2. Галимов — 1 (п.в., Швец-Роговой), 59:52 — 4:2.

Вратари: Хелльберг — Исаев (Коновалов, 8:34, 58:35 — 59:52).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 26 (13+5+8) — 24 (9+8+7).

Судьи: Бирин, Оленин.

11 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».