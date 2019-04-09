СКА интересуется Арзамасцевым и Кадейкиным, Бурдасов и Ткачев могут уехать в НХЛ

Как стало известно "СЭ", сразу несколько российских игроков "Салавата Юлаева" могут покинуть клуб в межсезонье.

СКА проявляет интерес к защитнику Захару Арзамасцеву и нападающему Александру Кадейкину. При этом если Арзамасцев станет после окончания сезона ограниченно свободным агентом, то у Кадейкина еще год контракта с уфимской командой.



Отметим, что у Арзамасцева, как и еще двоих игроков "Салавата", есть предложения от клубов НХЛ. Помимо Захара, за океан могут уехать нападающие Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.

