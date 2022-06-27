СКА интересуется американским защитником Менеллом

Защитник Бреннан Менелл попал в сферу интересов СКА, информирует Metaratings.ru.

Минувший сезон 25-летний американец провел в системе «Торонто» и «Филадельфии». В сезоне-2021/22 на счету игрока 38 матчей регулярного чемпионата АХЛ и 11 (1+10) очков при показателе полезности «-6».

Манелл уже выступал в КХЛ. Он играл за минское «Динамо» в сезоне-2020/21 и в 47 матчах за клуб набрал 38 (5+33) очков.