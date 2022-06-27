Александр Семин после завершения карьеры планирует заняться развитием хоккея в Красноярске

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Семин после завершения карьеры намерен заняться развитием детского хоккея в Красноярске.

«Планы на будущее — играть дальше в хоккей, только на любительском уровне, заниматься детьми, — цитирует Семина ТАСС. — Вникать в работу менеджмента «Сокола», развивать хоккей в Красноярске, в первую очередь развивать детский хоккей».

Прощальный матч Семина с участием звезд российского хоккея пройдет 30 июня в Красноярске. Ранее сообщалось, что на него приглашены Александр Овечкин, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Арсений Грицюк Данис Зарипов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк.

38-летний Семин — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Он выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Химик», «Каролину», «Торпедо», «Монреаль», «Сокол», «Витязь» и «Металлург». В составе команды из Магнитогорска Семин выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году.