«Трактор» обменял защитника Дмитрия Алексеева в ЦСКА

«Трактор» обменял защитника Дмитрия Алексеева в ЦСКА, получив денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба.

Алексеев является выпускником хоккейной школы «Трактор», на старте профессиональной карьеры выступал в МХЛ за «Белых Медведей». В ВХЛ на счету защитника 219 матчей за «Челмет» и 54 (15+39) набранных очка.

В КХЛ 24-летний игрока дебютировал за «Трактор» в сезоне-2017/18, сыграл в лиге 27 встреч и отметился одной результативной передачей.

Алексеев также привлекался к играм за юниорскую и молодежную сборные России, провел в их составе 54 встречи.