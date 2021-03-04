СКА в результативном матче победил минское «Динамо», у Ткачева ассистентский покер

СКА во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл минское «Динамо» со счетом 6:4.

В составе петербуржцев дубль оформил Евгений Кетов, еще по шайбе забросили Йонас Кемппайнен, Иван Морозов, Антон Бурдасов и Василий Подколзин, Владимир Ткачев сделал четыре результативные передачи. Гости ответили точными бросками Шейна Принца, Брэндона Козуна, Ильи Усова и Бреннана Менелла.

Счет в серии стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 6 марта в Минске.

КХЛ

1/4 финала конференций

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (4:2, 0:0, 2:2)

Голы: Кемппайнен — 2 (Кетов, Ткачев), 1:04 — 1:0. Кетов — 1 (Ткачев, Кемппайнен), 10:25 — 2:0. Морозов — 1, 14:59 — 3:0. Принс — 1 (Паре), 15:38 — 3:1. Козун — 1 (бол., Менелл), 17:02 — 3:2. Кетов — 2 (Ткачев, Кирсанов), 18:22 — 4:2. Усов — 1 (мен.), 45:45 — 4:3. Менелл — 1 (бол., Принс), 52:08 — 4:4. Бурдасов — 1 (бол., Кемппайнен, Ткачев), 53:47 — 5:4. Подколзин — 2 (п.в., Кетов, Кемппайнен), 58:26 — 6:4.

Вратари: Самонов — Фурх (57:48 — 58:26, 59:06).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (14+9+11) — 31 (11+9+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

4 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8775 зрителей.