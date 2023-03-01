Минское «Динамо» победило СКА в первом матче плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» обыграло СКА в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:4.
В составе питерской команды отличились Дмитрий Яшкин, Евгений Кетов, Александр Волков и Никита Гусев.
За «Динамо» забросили Никита Пышкайло, Седрик Пакетт, Роман Горбунов, Виталий Пинчук, а также дублем отметился Владимир Алистров.
Минская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 3 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (1:1, 1:1, 2:3)
Голы: Яшкин — 1 (Гусев, Хуснутдинов), 11:09 — 1:1. Пышкайло — 1, 17:21 — 1:2. Кетов — 1 (Жафяров), 23:11 — 2:2. Пакетт — 1 (Барберио, Спунер), 25:04 — 2:3. Горбунов — 1 (Сапего), 46:51 — 2:4. Алистров — 1 (Меркли), 52:55 — 2:5. Пинчук — 1 (п.в.), 57:30 — 2:6. Волков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 58:43 — 3:6. Гусев — 1 (п.в., Яшкин, Педан), 59:41 — 4:6.
Вратари: Николаев (55:06 — 57:30, 57:53 — 58:43, 59:05 — 59:54) — Шостак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (5+11+19) — 26 (9+6+11).
Судьи: Раводин, Раминг.
1 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12284 зрителя.
Счет в серии: 0-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|1.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|2 : 3 ОТ
|1.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|0 : 1 ОТ
|1.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|4 : 6