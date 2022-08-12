Роман Ротенберг о смерти 14-летнего игрока школы СКА: «Всю ночь не спал и думал о мальчике»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал смерть 14-летнего хоккеиста Всеволода Малкова на тренировке после попадания шайбы в грудь.
«Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас. Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей Академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребенка.
Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье Всеволода. Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах. Светлая память», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
11 августа СКА сообщил, что в результате несчастного случая на тренировке команды школы СКА 2008 г. р. скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца.
12 августа Следственный комитет России возбудил уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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