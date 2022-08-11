Канадский нападающий «Динамо» О'Делл прилетел в Москву

Канадский нападающий Эрик О'Делл прибыл в расположение «Динамо». 11 августа он прилетел в Москву, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне канадец уже выступал за московский клуб, но покинул его по ходу плей-офф. В 47 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе «Динамо» он набрал 32 (13+19) очка.

Также в КХЛ 32-летний форвард выступал за такие команды, как «Сочи», «Металлург» и «Сибирь».