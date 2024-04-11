«Сибири» заинтересована в капитане «Трактора» Калинине

Как стало известно «СЭ», капитан «Трактора» Сергей Калинин попал в сферу интересов «Сибири».

Его контракт с челябинской командой истекает по окончании нынешнего сезона. С 1 мая 33-летний нападающий станет неограниченно свободным агентом.

Калинин выступает за «Трактор» с 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 19 (4+15) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и не отличился результативными действиями в 7 играх плей-офф.