Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера нижегородского «Торпедо».

«Если он дал согласие, значит понимает, что может сработать на перспективу. Может, он взял «Торпедо» на том месте, на котором оно находится, чтобы доказать свою состоятельность, поднять команду на другой уровень. Когда ты берешь лидера, то от тебя практически ничего не зависит или многие вещи решают другие люди. Когда же ты берешь среднечка, то у тебя есть перспектива на создании того, что ты хочешь создать», — сказал Плющев «СЭ».

Ларионов сменит на этой должности Дэвида Немировски, который работал в клубе с 2018 года. В прошедшем сезоне «Торпедо» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Ранее Ларионов работал директором по спортивным операциям СКА, главным тренером молодежной, олимпийской и национальной сборной России.