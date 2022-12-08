«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Голами в составе команды из Уфы отметились Даниил Скориков и Михаил Науменков, оформившие дубли. Еще по одной шайбе забросили Сергей Шмелев и Николай Кулемин.

За новосибирский клуб забили Денис Голубев и Владимир Бутузов (дубль).

«Салават Юлаев» набрал 49 очков в 39 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». «Сибирь» находится на третьей строчке, имея на счету 51 очко в 42 играх.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Скориков — 1 (Мухамадуллин), 1:39 — 0:1. Голубев — 4 (Яковлев), 7:30 — 1:1. Науменков — 4 (бол., Шмелев), 24:51 — 1:2. Науменков — 5 (бол., Коледов), 26:38 — 1:3. Скориков — 2 (Панин, Хмелевский), 27:05 — 1:4. Бутузов — 15 (бол., Бек, Мерфи), 30:14 — 2:4. Бутузов — 16 (Коротков), 45:17 — 3:4. Шмелев — 15 (Сучков, Кадейкин), 45:35 — 3:5. Кулемин — 6 (п.в.), 59:24 — 3:6.

Вратари: Костин (Красоткин, 27:05, 58:41 — 59:24) — Кареев.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 32 (14+11+7) — 27 (8+13+6).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

8 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.