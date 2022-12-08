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Сегодня, 17:51

«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Голами в составе команды из Уфы отметились Даниил Скориков и Михаил Науменков, оформившие дубли. Еще по одной шайбе забросили Сергей Шмелев и Николай Кулемин.

За новосибирский клуб забили Денис Голубев и Владимир Бутузов (дубль).

«Салават Юлаев» набрал 49 очков в 39 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». «Сибирь» находится на третьей строчке, имея на счету 51 очко в 42 играх.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Скориков — 1 (Мухамадуллин), 1:39 — 0:1. Голубев — 4 (Яковлев), 7:30 — 1:1. Науменков — 4 (бол., Шмелев), 24:51 — 1:2. Науменков — 5 (бол., Коледов), 26:38 — 1:3. Скориков — 2 (Панин, Хмелевский), 27:05 — 1:4. Бутузов — 15 (бол., Бек, Мерфи), 30:14 — 2:4. Бутузов — 16 (Коротков), 45:17 — 3:4. Шмелев — 15 (Сучков, Кадейкин), 45:35 — 3:5. Кулемин — 6 (п.в.), 59:24 — 3:6.

Вратари: Костин (Красоткин, 27:05, 58:41 — 59:24) — Кареев.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 32 (14+11+7) — 27 (8+13+6).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

8 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
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8.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 3
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
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