«Адмирал» на выезде обыграл «Амур»

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 3:1.

В составе владивостокцев 2 (1+1) очка набрал Александр Шевченко, еще по голу забили Николай Чебыкин и Рудольф Червены. У хабаровчан отличился Станислав Бочаров.

После этого матча «Адмирал» с 49 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 38 очками — на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: А.А. Шевченко — 1 (мен., Криштоф), 16:32 — 0:1. Бочаров — 6 (бол., Аляев, Николишин), 17:36 — 1:1. Чебыкин — 3 (бол., Берлев, А.А. Шевченко), 30:51 — 1:2. Червены — 10 (п.в., Криштоф, Лисовец), 59:57 — 1:3.

Вратари: Аликин (58:37 — 59:57) — Серебряков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (9+10+10) — 30 (11+10+9).

Судьи: Гамалей, Морозов.

8 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.