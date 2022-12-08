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Сегодня, 14:24

«Адмирал» на выезде обыграл «Амур»

Сергей Разин
корреспондент
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«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 3:1.

В составе владивостокцев 2 (1+1) очка набрал Александр Шевченко, еще по голу забили Николай Чебыкин и Рудольф Червены. У хабаровчан отличился Станислав Бочаров.

После этого матча «Адмирал» с 49 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 38 очками — на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: А.А. Шевченко — 1 (мен., Криштоф), 16:32 — 0:1. Бочаров — 6 (бол., Аляев, Николишин), 17:36 — 1:1. Чебыкин — 3 (бол., Берлев, А.А. Шевченко), 30:51 — 1:2. Червены — 10 (п.в., Криштоф, Лисовец), 59:57 — 1:3.

Вратари: Аликин (58:37 — 59:57) — Серебряков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (9+10+10) — 30 (11+10+9).

Судьи: Гамалей, Морозов.

8 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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5 Динамо М 39 20 19 47
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9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
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4 Адмирал 40 22 18 49
5 Сал. Юлаев 38 20 18 47
6 Авангард 38 21 17 45
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8.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 3
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
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 - : -
8.12 19:30
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