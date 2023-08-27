«Сибирь» проявляет интерес к Прохоркину
Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» заинтересована в подписании нападающего Николая Прохоркина.
24 августа СКА обменял 29-летнего форварда в «Сочи» на денежную компенсацию. Через 27 минут клуб расторг с ним контракт.
В общей сложности Прохоркин играл за СКА четыре сезона — с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он провел за петербуржцев 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.
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