«Сибирь» проявляет интерес к Прохоркину

Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» заинтересована в подписании нападающего Николая Прохоркина.

24 августа СКА обменял 29-летнего форварда в «Сочи» на денежную компенсацию. Через 27 минут клуб расторг с ним контракт.

В общей сложности Прохоркин играл за СКА четыре сезона — с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он провел за петербуржцев 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.