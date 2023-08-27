Нападающий Марат Хайруллин выбран капитаном СКА

Форвард СКА Марат Хайруллин выбран капитаном команды на будущий сезон.

Клуб из Санкт-Петербурга 27 августа проводит презентацию в поселке Ленинское.

27-летний нападающий выступает за армейцев с 2022 года. В прошедшем сезоне он набрал 54 (28+26) очка в 65 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на счету Хайруллина 14 (6+8) очков в 16 играх.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что перед СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2023/24.