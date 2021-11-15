«Сибирь» по примеру Овечкина угостила журналистов пиццей после матча

Капитан «Сибири» Евгений Чесалин принес журналистам пиццу после матча КХЛ С «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Берём пример с лучших! Вдохновились Александром Овечкиным и после тяжёлой победы решили не только подкрепиться сами, но и подкрепить журналистов», — написано в Twitter-аккаунте клуба.

Берём пример с лучших!?



Вдохновились @ovi8 и после тяжёлой победы решили не только подкрепиться сами, но и подкрепить журналистов?#мыэтохксибирь pic.twitter.com/PaXmwHrLIq — Hockey Club Sibir (@hcsibir) November 15, 2021

Недавно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин угощал журналистов пиццей в пресс-центре клуба.