«Сибирь» по примеру Овечкина угостила журналистов пиццей после матча
20:48
Капитан «Сибири» Евгений Чесалин принес журналистам пиццу после матча КХЛ С «Нефтехимиком» (3:2 Б).
«Берём пример с лучших! Вдохновились Александром Овечкиным и после тяжёлой победы решили не только подкрепиться сами, но и подкрепить журналистов», — написано в Twitter-аккаунте клуба.
Недавно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин угощал журналистов пиццей в пресс-центре клуба.
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