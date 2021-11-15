Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» по примеру Овечкина угостила журналистов пиццей после матча

20:48
Теги:

Капитан «Сибири» Евгений Чесалин принес журналистам пиццу после матча КХЛ С «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Берём пример с лучших! Вдохновились Александром Овечкиным и после тяжёлой победы решили не только подкрепиться сами, но и подкрепить журналистов», — написано в Twitter-аккаунте клуба.

Недавно нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин угощал журналистов пиццей в пресс-центре клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
«Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» примут участие в сертификации СП-2
2
0