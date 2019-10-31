«Сибирь» переиграла ЦСКА. Новосибирская команда выиграла шестой матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» победила ЦСКА со счетом 2:1. Для команды из Новосибирска эта победа стала шестой подряд в нынешнем регулярном чемпионате.

«Сибирь» набрала 32 очка и поднялась на третье место в Восточной конференции. ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции с 37 очками, однако команда проиграла два из последних трех матчей.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Вей — 9 (бол., Григоренко, Капризов), 19:13 — 0:1. Пуустинен — 8 (Михайлов), 19:32 — 1:1. Первушин — 2 (Торченюк), 31:27 — 2:1.

Вратари: Сятери — Сорокин (59:07).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (13+11+8) — 22 (9+7+6).

Судьи: Беляев, Хрибик.

31 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7420 зрителей.

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