«Сибирь» обыграла «Амур» по буллитам

«Сибирь» выиграла у «Амура» в товарищеском матче. Сибиряки и дальневосточники по два раза выходили вперед, в результате основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. Победный буллит провел Никита Шашков.

Товарищеский матч

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Полунин — 1 (Рассказов), 0:13 — 0:1. Ермаков — 1 (бол., Миловзоров), 14:28 — 1:1. Бутузов — 1 (буллит), 18:00 — 1:2. Шашков — 1, 34:48 — 2:2. Ермаков — 2 (Санников), 35:17 — 3:2. Пьянов — 1, 40:13 — 3:3. Пуустинен — 1 (Шаров), 42:48 — 4:3. Рассказов — 1 (бол.), 51:07 — 4:4.

Победный буллит: Шашков.

Вратари: Красоткин — Аликин.

Судьи: Букин, Кулаков.

1 августа. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».