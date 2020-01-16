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«Сибирь» обыграла «Амур» и продлила серию побед до пяти матчей

14:27
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«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Амур» со счетом 2:1 Б.

Решающий буллит реализовал Микаэль Руохомаа.

Новосибирцы одержали пять побед подряд, у хабаровчан серия поражений достигла семи матчей.

«Сибирь» с 57 очками осталась на пятом месте в Восточной конференции, «Амур» с 44 очками поднялся на 11-ю строчку на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Романцев — 7 (бол., Руохомаа, Чесалин), 11:26 — 0:1. Рассказов — 5 (Г. Зогорна, Файзуллин), 39:08 — 1:1.
Победный буллит: Руохомаа.
Вратари: Аликин — Сятери.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (8+9+5+1) — 37 (13+12+10+2).
Судьи: Бирин, Гусев.
16 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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