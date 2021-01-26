КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» забросила 6 шайб «Нефтехимику»

17:56
Теги:

«Сибирь» победила «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ — 6:4.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:4 (3:1, 1:3, 2:0)

Голы: Гуркин — 7 (Миловзоров, Ермаков), 1:31 — 1:0. Шаров — 4 (Комаров), 11:48 — 2:0. Комаров — 9 (Шашков, Шаров), 15:44 — 3:0. Волгин — 7 (бол., Галузин), 19:48 — 3:1. Гудачек — 16, 31:50 — 3:2. Абросимов — 2 (Юханссон, Порядин), 33:41 — 3:3. Энлунд — 3 (Гудачек, Хайруллин), 34:42 — 3:4. Гуркин — 8 (Руохомаа, Коротков), 38:24 — 4:4. Ли — 12 (бол., Миловзоров, Гуркин), 44:40 — 5:4. Миловзоров — 8 (п.в., Ли), 59:49 — 6:4.

Вратари: Сятери (Красоткин, 33:41, Сятери, 40:00) — Иванников (Коротаев, 15:44, 59:19 — 59:49).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 37 (12+16+9) — 23 (4+10+9).

Судьи: Букин, Хрибик.

26 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир