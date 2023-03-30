«Сибирь» не будет подписывать новый контракт с Литовченко

Как стало известно «СЭ», «Сибирь» не будет подписывать новый контракт с нападающим Вячеславом Литовченко.

Действующее соглашение игрока истекает 30 апреля.

На счету 33-летнего форварда в прошедшем сезоне 6 (3+3) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 5 игр без очков в плей-офф.