«Сибирь» не будет предлагать новые контракты Чайковски и Чесалину

Как стало известно «СЭ», «Сибирь» не станет предлагать новый контракт защитнику Михалу Чайковски и нападающему Евгению Чесалину.

На счету 30-летнего Чайковски в прошедшем сезоне 17 (7+10) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и одна заброшенная шайба в 5 играх плей-офф.

У 34-летнего Чесалитина — 4 (1+3) очка в 45 матчах регулярки и 3 игры в плей-офф.