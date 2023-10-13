«Сибирь» — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ
Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Металлург» начнется в 15.20 мск
13 октября «Сибирь» на своем льду сыграет против «Металлурга» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене», начало — в 15.30 по московскому времени.
В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут на официальном сайте КХЛ. Начало — в 15.20. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».
Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Металлург» с 25 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции регулярки КХЛ. «Сибирь» с 17 баллами занимает восьмое место на Востоке.
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Футбол
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург Мг
|18
|11
|7
|25
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|18
|9
|9
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|9
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|18
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|18
|8
|Сибирь
|16
|7
|9
|17
|9
|Амур
|16
|6
|10
|16
|10
|Барыс
|17
|5
|12
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|16
|4
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|27
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Сочи
|17
|11
|6
|23
|5
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|6
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|18
|7
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
Результаты / календарь
3.10
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11.10
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13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
|13.10
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|- : -
|13.10
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|13.10
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|13.10
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
|- : -
|13.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
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