«Куньлунь» прервал серию из четырех поражений подряд и ушел с последнего места на Востоке

«Сибирь» принимала «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 3:1.

«Куньлунь» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда ушла с последнего места в Восточной конференции, обойдя «Нефтехимик».

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Лещенко — 6 (Торопченко, Кейн), 11:14 — 0:1. Спроул — 6 (бол.), 17:00 — 0:2. Уэрек — 12, 37:08 — 0:3. Ли — 11 (бол., Руохомаа, Романцев), 52:26 — 1:3.

Вратари: Сятери (Красоткин, 37:08, 57:52) — Смит.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 36 (6+7+23) — 18 (12+3+3).

Судьи: Бирин, Сергеев.

14 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2140 зрителей.