Шайба Короткова принесла «Сибири» победу над ЦСКА

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла ЦСКА со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Никита Коротков. Новосибирцы продлили победную серию до четырех встреч.

После этого матча «Сибирь» с 21 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, ЦСКА с 29 очками — на пятой строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Коротков — 3 (Овчинников), 48:02 — 1:0.

Вратари: Красоткин — Федотов (58:40 — 59:15, 59:25).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 18 (5+7+6) — 23 (6+8+9).

Судьи: Гашилов, Франо.

28 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.